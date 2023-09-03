Удары РФ по энергетической инфраструктуре: в Воздушных силах объяснили, к чему следует готовиться

Юрий Игнат рассказал, чем и как Россия может наносить удары по критической инфраструктуре.

Украинские Силы обороны сейчас укрепляют противовоздушную оборону, в частности, для защиты критической инфраструктуры.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"У ПВО малого радиуса действия нет большой дистанции для уничтожения воздушных целей, но, если их будет больше, то и результат будет лучше", — сказал он.

Юрий Игнат также напомнил, что в сентябре 2022 года началась атака РФ по инфраструктуре Украины.

"10 октября была более массирована (атака - ред.) в плане ракет. Но активно атаковать наши электростанции начали в сентябре – была атакована в начале сентября – Харьковская ТЭЦ, тогда было уничтожено 9 из 12 ракет Х-101. Это было 11 сентября. С 11 сентября по 9 марта было уничтожено 750 вражеских крылатых ракет и примерно такое же количество ударных БПЛА. Если добавить не уничтоженные, можно представить, сколько Россия выпустила по нашей критической инфраструктуре этих средств поражения", — отметил он.

По словам спикера Воздушных сил, у России уже нет такого запаса ракет, как в прошлом году, но враг увеличивает производство дронов, и к этому надо быть готовыми.

"Украинцы готовы, думаю, энергетики подготовились к негативным сценариям и противовоздушная оборона безусловно. Год назад у нас вообще не было западных средств среднего радиуса действия. У нас только осенью появились первые NASAMS и IRIS в очень ограниченном количестве. Если посмотреть, сегодня мы имеем такое разнообразие средств ПВО, которого нет во всем мире", — резюмировал Юрий Игнат.

Напомним, в некоторых областях уже разработали графики отключения света.

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