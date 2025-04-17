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Удары РФ по энергетике: оккупанты повредили объект в одной из областей
Враг снова бьет по украинской критической инфраструктуре.
В четверг, 17 апреля, армия РФ ударила по объекту энергетики в Днепропетровской области. Есть разрушение.
Об этом сообщает ДТЭК.
Какие последствия удара
Сегодня утром в результате атаки дронами была повреждена производственная площадка ДТЭК в Днепропетровской области. Здания и техника получили серьезные повреждения. К счастью, сотрудники не пострадали.
"Делаем все возможное, чтобы электроснабжение Днепропетровщины было без перебоев", - отметили в ведомстве.
Ранее в ОПУ сказали, что соглашение, достигнутое во время переговоров в Саудовской Аравии о прекращении атак на энергетическую и портовую инфраструктуру, а также безопасности судоходства в Черном море, по мнению Киева , остается в силе.