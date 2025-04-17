Удары РФ по энергетике: оккупанты повредили объект в одной из областей

Обстрелы энергетики

Реклама

В четверг, 17 апреля, армия РФ ударила по объекту энергетики в Днепропетровской области. Есть разрушение.

Об этом сообщает ДТЭК.

Какие последствия удара

Сегодня утром в результате атаки дронами была повреждена производственная площадка ДТЭК в Днепропетровской области. Здания и техника получили серьезные повреждения. К счастью, сотрудники не пострадали.

Реклама

"Делаем все возможное, чтобы электроснабжение Днепропетровщины было без перебоев", - отметили в ведомстве.

Ранее в ОПУ сказали, что соглашение, достигнутое во время переговоров в Саудовской Аравии о прекращении атак на энергетическую и портовую инфраструктуру, а также безопасности судоходства в Черном море, по мнению Киева , остается в силе.