Удары России по энергетике Украины: в ISW назвали две цели Путина

РФ уничтожает энергетику Украины / © Associated Press

Серия ударов РФ по энергетике Украины является частью более широкой кампании. Она направлена на замораживание страны этой зимой, а также принуждение ее и Запада к самоудержанию в принятии политических решений, выгодных России.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Усиленная Россией кампания дальнобойных ударов, направленных против украинской энергетической инфраструктуры в течение осени 2025 года и зимы 2025-2026 годов, значительно ухудшила состояние украинской энергосети», — говорится в отчете.

Россияне бьют по энергоинфраструктуре, вблизи которой нет никаких военных целей, а также что оккупанты препятствуют проведению ремонтов поврежденных объектов, запуская над ними дроны.

Максим Тимченко, глава ДТЭК, сообщил Reuters, что российские удары по энергетической инфраструктуре ДТЭК снизили общую мощность производства электроэнергии ДТЭК на 60-70% и нанесли убытки, стоимость которых оценивается в 64-70 миллиардов долларов.

Россия намерена ухудшить мощности Украины по производству электроэнергии и ее способность обеспечивать украинцев теплом в разгар зимы, в частности путем попыток разделить энергетическую сеть Украины пополам и создать энергетические острова, отрезанные от систем производства, снабжения и передачи электроэнергии Украины.

«РФ каждую осень и зиму наносит серии усиленных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Это попытка России ухудшить энергетическую безопасность и промышленный потенциал Украины, а также деморализовать украинское население. Продолжительная и постоянно усиливающаяся кампания дальнобойных ударов Кремля против Украины является лишь одним из показателей незаинтересованности Москвы в мире», — отметили в ISW.

Напомним, Россия начала усиливать интенсивность своих ударов по энергетической инфраструктуре Украины в течение осени 2025 и зимы 2025-2026 годов.

С приближением зимы россияне начали сильно бить по объектам энергетики практически каждый день, в ряде регионов происходят отключения электроэнергии.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в Украине нет ни одной электростанции, не пострадавшей от ударов РФ.