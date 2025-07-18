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Удары России по Харьковщине и Запорожью и атака дронов на Московскую область
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 июля 2025 года:
Российские дроны атаковали Запорожье: взрывы в нескольких районах, работает ПВО Читать далее –>
Атака неизвестных дронов на Подмосковье: зафиксирован пролет БПЛА Читать далее –>
Атака россиян на Запорожье: ранен Читать далее –>
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