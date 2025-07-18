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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2071
Время на прочтение
1 мин

Удары России по Харьковщине и Запорожью и атака дронов на Московскую область

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 июля 2025 года:

  • Российские дроны атаковали Запорожье: взрывы в нескольких районах, работает ПВО Читать далее –>

  • Атака неизвестных дронов на Подмосковье: зафиксирован пролет БПЛА Читать далее –>

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