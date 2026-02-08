- Дата публикации
Категория
Война
Удары России по ядерной энергетике создают опасность для всей Европы — МИД
Обстрелы энергетических объектов создают прямую угрозу масштабному ядерному инциденту не только для Украины, но и всей Европы.
Российские захватчики целенаправленно атакуют украинскую энергосистему, что заставляет атомные электростанции работать в критических режимах и создает непосредственную угрозу масштабной ядерной аварии всей Европе.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его словам, из-за систематических обстрелов три действующих украинских атомных станции вынуждены снижать мощность. В редких случаях, отметил министр, происходит автоматическое отключение энергоблоков.
Ситуацию дополнительно затрудняют регулярные полеты российских беспилотников над площадками Ровенской и Хмельницкой АЭС.
Сибига подчеркнул, что ситуация остается контролируемой исключительно благодаря профессионализму персонала станций, однако Россия сознательно продолжает курс на эскалацию.
«Российский террор ставит всю Европу под угрозу ядерного инцидента — партнеры и СМИ должны обратить на это внимание и действовать немедленно, чтобы остановить ядерных террористов в Москве», — подчеркнул министр.
Украина, по его словам, настаивает на усилении санкционного давления на Росатом, а также на предоставлении дополнительных средств противовоздушной обороны.
Речь идет о защите ключевых энергетических узлов, от стабильной работы которых напрямую зависит безопасность и функционирование украинских АЭС.
«Мир должен обратить внимание на неприемлемое и безответственное поведение России, которое подвергает прямой угрозе сотне миллионов европейцев», — подытожил Андрей Сибига.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время крайней атаки основной целью россиян стали энергосеть, генерация и распределительные подстанции.
Мы ранее информировали, что в ночь на 7 февраля враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.