Андрей Сибига / © Getty Images

Реклама

Российские захватчики целенаправленно атакуют украинскую энергосистему, что заставляет атомные электростанции работать в критических режимах и создает непосредственную угрозу масштабной ядерной аварии всей Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, из-за систематических обстрелов три действующих украинских атомных станции вынуждены снижать мощность. В редких случаях, отметил министр, происходит автоматическое отключение энергоблоков.

Реклама

Ситуацию дополнительно затрудняют регулярные полеты российских беспилотников над площадками Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Сибига подчеркнул, что ситуация остается контролируемой исключительно благодаря профессионализму персонала станций, однако Россия сознательно продолжает курс на эскалацию.

«Российский террор ставит всю Европу под угрозу ядерного инцидента — партнеры и СМИ должны обратить на это внимание и действовать немедленно, чтобы остановить ядерных террористов в Москве», — подчеркнул министр.

Украина, по его словам, настаивает на усилении санкционного давления на Росатом, а также на предоставлении дополнительных средств противовоздушной обороны.

Реклама

Речь идет о защите ключевых энергетических узлов, от стабильной работы которых напрямую зависит безопасность и функционирование украинских АЭС.

«Мир должен обратить внимание на неприемлемое и безответственное поведение России, которое подвергает прямой угрозе сотне миллионов европейцев», — подытожил Андрей Сибига.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время крайней атаки основной целью россиян стали энергосеть, генерация и распределительные подстанции.

Мы ранее информировали, что в ночь на 7 февраля враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.