Удары России ракетами и дронами: как выжить во время воздушной атаки

Ракетные обстрелы / © ТСН.ua

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Последние атаки россиян на Украину свидетельствуют об изменении их тактики и усилении агрессии.

Очень влияет на ход войны появление у врага нового вооружения: модернизированные дроны-камикадзе, кассетные боеприпасы и авиационные ракеты теперь могут уничтожать не просто отдельные стены, а целые подъезды многоэтажек.

В таких условиях «тревожный чемоданчик» с документами, лекарствами и предметами первой потребности должен быть подготовлен заранее — ведь время сбора может быть крайне ограниченным.

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ТСН.ua собрал советы спасателей и специалистов, как уберечься во время вражеских обстрелов.

Правило «двух стен» больше не спасает

Представитель ГСЧС Киева Павел Петров отметил, что ранее правило «двух стен» еще работало во время артиллерийских обстрелов, но теперь ситуация изменилась.

«Мы сталкиваемся с высокоточным вооружением. Ударные беспилотники не просто появляются чаще, оснащены мощными боевыми частями. При прямом попадании „шахеда“ в здание помещение может выгореть через несколько минут, а температура настолько высока, что пожар трудно потушить», — отметил Петров.

Пресофицер ГСЧС Александр Хорунжий предупреждает: пребывание в квартире уже не гарантирует безопасность.

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«После обстрела в Соломенском районе Киева (речь идет об обстреле столицы 17 июня — Ред.) мы увидели, что целое крыло многоэтажки просто разрушено. При такой силе удара не спасает ни ванна, ни коридор, ни подвал — все оказывается под завалами», — отмечает Хорунжий.

По словам специалиста, при атаке гражданам угрожают не только прямые попадания, но и пожары, задымление или обвалы. Закрытые помещения без вентиляции становятся смертельной ловушкой из-за риска отравления или блокировки выхода.

Враг намеренно атакует панельные дома

По словам специалистов ГСЧС, шансы на выживание зависят от типа дома. Самые опасные — это «панельки», которые под ударами разрушаются мгновенно, как карточные домики. Монолитные сооружения более крепкие, но и они не выдерживают прямого попадания.

Во время обстрелов часто разрушаются целые секции вместе с коридорами, ванными и подвалами. Кассетные боеприпасы, поражающие большую площадь одновременно, делают бесполезными попытки придерживаться элементарных правил безопасности — особенно если снаряд попадает в крышу.

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Кроме того, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан убежден, что

23 июня российская ракета намеренно попала в жилой дом в Шевченковском районе Киева.

По его словам, оккупанты специально целят в панельные дома, чтобы уничтожить жилье украинцев и нанести максимальный ущерб.

Кроме того, из-за особенностей конструкции такого дома, от удара он фактически «складывается».

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Куда прятаться во время обстрела

Геннадий Хазан отмечает, что во время вражеских обстрелов граждане должны находиться в специально определенных местах.

«Люди должны быть в местах специально определенных, а это значит, они усилены, и теоретически или практически только места, которые выдержат разрушение здания», — сказал эксперт.

Специалисты гражданской защиты советуют заранее узнать, где находится ближайшее укрытие и определить безопасный маршрут.

Оптимальными вариантами считаются:

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специализированные защитные сооружения (бомбоубежища),

подземные объекты (паркинги, пешеходные переходы, станции метро),

внутренние лестничные пролеты (особенно в современных монолитных домах).

Кроме того, следует держать рядом тревожный чемоданчик.

При обстреле не стоит находиться у окон, зеркал, легких конструкций, автомобилей, автозаправочных станций или под арками — эти места опасны при вражеских атаках.

В свою очередь военным экспертом, генерал-лейтенантом в отставке Игорь Романенко отмечает, что граждане не должны игнорировать воздушную тревогу, даже если привыкли к войне. Следует идти к специальному укрытию.

Некоторые, во время тревоги, открывают окна и двери, чтобы их не сорвало взрывной волной и не ранило стеклом. подытоживает Игорь Романенко.

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Если обстрел застал вас дома

Во время артиллерийских, минометных или ракетных обстрелов, если вы находитесь дома и не имеете возможности пойти в укрытие вам необходимо:

спуститься в подвал или другое углубление, которое может стать укрытием,

если подвала нет — следует выбрать комнату, максимально удаленную от наружных стен и окон, прислонитесь к несущей стене,

не оставаться в подъездах, на лестничных клетках или под арками.

Также, если нет возможности укрыться в защищенном помещении, ложитесь на пол, прикрываясь массивными предметами, которые могут остановить шары или обломки.

Как действовать при обстреле на улице

Если вы оказались под обстрелом на открытой местности, вам необходимо:

немедленно упасть на землю — найдите любое неровность (выступление, канаву, даже небольшую впадину),

защитите уши ладонями, рот держите открытым — это поможет уменьшить повреждение от ударной волны.

После взрыва начинайте быстро направляться в хранилище.

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При обстреле на улице нельзя:

прятаться за автомобилями или киосками, ведь они могут стать мишенями.

После завершения обстрела не выходить из укрытия не менее 10 минут

прятаться у окон, в подвалах панельных домов, у автомобилей, заправок,

разбирать завалы самостоятельно — стоит дождаться спасателей,

проходить открытую местность при обстреле — это повышает риск ранения.

Что делать, если вы оказались под завалами

Всеволод Дорофеев, инструктор по тактической медицине и медицинской помощи, советует всегда держать под рукой в безопасном месте, например в хранилище за двумя стенами, набор необходимых вещей. В него должны входить аптечка с турникетом, бандажом и бинтами для тампонирования, фонарик, свисток, бутылка с водой и павербанк.

Как объяснил Дорофееев, эти предметы могут помочь, если человек оказаться под завалами и сможет двигаться.

Специалист также отметил, что старые дома при ударах рассыпаются на мелкие обломки, в то время как железобетонные конструкции более крепкие, но и они не выдержат мощных ракетных ударов. Безопаснее спуститься как можно ниже, поскольку верхние этажи наиболее уязвимы.

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В случае, когда человек попал под завалы, ему следует подавать сигналы спасателям. Ведь самостоятельно выбраться почти невозможно.

Как рассказал инструктор, подавать сигнал можно голосом, свистком, фонариком или стуком по стене или металлическим предметам, например, батареям. Также он отмечает, что не следует подавать сигнал непрерывно — необходимо экономить силы.

В частности, следует прислушиваться к спасателям и отвечать, если кто зовет. Иногда они устраивают «минуту тишины», чтобы услышать стуки или вскрики, или используют специальные сенсоры.

Если вы травмировались, то не нужно делать резких движений, чтобы не усугубить состояние.

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Кроме того, под завалами следует двигаться осторожно, чтобы не спровоцировать новые обвалы. Именно поэтому не следует пытаться самостоятельно разбирать обломки.

Кроме того, Дорофеев предупреждает об опасности использования огня из-за возможности утечки газа, который может привести к взрыву или пожару.

Напомним, 24 июня россияне атаковали Днепропетровщину. В результате удара есть погибшие и раненые.

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