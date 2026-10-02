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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
7476
Время на прочтение
1 мин

Удары россиян по Киеву и перебрасывание военных США в Балтийский регион: главные новости ночи 2 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 октября 2026 года:

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