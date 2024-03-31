Удары Shahed-136 по Украине: эксперт дал неутешительный прогноз о количестве атак до конца года

Абсолютный рекорд ударами дронов по Украине был зафиксирован в декабре 2023 года.

Военный эксперт Александр Коваленко проанализировал, что в марте 2024 года оккупационные войска России практически установили очередной рекорд по применению беспилотников Shahed-136 по Украине – враг запустил 603 дрона-камикадзе.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Коваленко также напомнил, что абсолютный рекорд по количеству выпущенных беспилотников был зафиксирован в декабре 2023 года – 625 дронов-камикадзе.

По словам эксперта, после рекордного декабря 2023 года, январь и февраль 2024 года были относительно сдержанными — 334 и 356 дронов-камикадзе соответственно.

"Это может говорить о пока не стабильных возможностях РОВ (российских оккупационных войск — ред.) удерживать уровень 600 налётов в месяц, что может быть связано как с сохраняющейся зависимостью россии от поставок Shahed-136 из Ирана, так и с процессом накопления для особо активных месяцев. В данном случае, с учётом энергетического террора, который со второй половины марта проводят РОВ", — отметил Коваленко.

По мнению эксперта, динамика увеличения налётов, говорит о поступательном наращивании производства, как в Иране, так и самой россии, что указывает, в ближайшей перспективе, 600 налётов сделать не только системными, но и превысить этот показатель к концу 2024 года.

Напомним, оккупанты в ночь на 31 марта совершили атаку дронами и ракетами по Украине. ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях.

Читайте также ведущие новости дня: