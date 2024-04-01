Удары УАБами по Харькову: зафиксированы разрушения домов, горел транспорт (фото)

Враг также ночью ударил беспилотниками Shahed по Чугуеву.
В результате атаки УАБами по Харькову 31 марта горел транспорт, есть разрушения зданий образовательного учреждения, общежития и жилого дома.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил 1 апреля.
Так, в 22:28 в Харькове в результате российских ударов управляемыми авиабомбами горели два автобуса, грузовик и легковое авто. Было частично разрушено здание образовательного учреждения, повреждена крыша общежития и жилой дом. Обошлось без пострадавших.
Кроме областного центра, российские войска 31 марта обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины. Под артиллерийским и минометным огнем находились Синьковка, Петропавловка, Ивановка и другие. Авиаудары получили населенные пункты Казачья Лопань, Огурцово, Харьков, Борщевая, Волчанск, Петропавловка, Котляровка, Чернещина, Первомайское.
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В частности, во время вечерних обстрелов села Казачья Лопань Харьковского района повреждено здание учреждения. Пострадавших нет.
Также вечером в селе Боровая Изюмского района в результате атаки УАБ был поврежден памятник "Воинам Второй Мировой войны", фасад здания учреждения и авто. Там обошлось без пострадавших.
Около 01:00 понедельника оккупанты ударили дронами Shahed по Чугуеву. Пострадавших нет.
Напомним, 31 марта российские захватчики дважды атаковали Харьков, раздавались взрывы. В результате ударов в Шевченковском районе города был поврежден жилой дом, водопровод.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия обстреляла Харьков. Враг попал по жилой застройке
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