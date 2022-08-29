Удары украинской авиации и минус более четырех десятков вражеских солдат: какая ситуация на юге

Украинская авиация нанесла восемь ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодативки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями скорректировано количество рашистов на правом берегу Днепра. Минус 41 россиянин в уже неживой силе, также уничтожены два беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО «Ураган», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С», радиоэлектронная станция, шесть единиц автобронетехники

Окончательные потери врага дознаются.

Напомним, советник Офиса президента Арестович не исключил, что вскоре в Крым полетят ракеты с надписью "Это вам за Чаплино". Известно, 24 августа Россия ракетами обстреляла железнодорожную станцию Чаплино. Спасатели 25 августа завершили поисковые работы, и число погибших возросло до 25, двое из них – дети.

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