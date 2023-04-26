"Удары" Украины по Москве: Подоляк заявил об отсутствии логики и назвал приоритетные цели

Чиновник подчеркнул, что в вместо этого в полном объеме должно быть уничтожено все российское на оккупированных украинских территориях.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для Украины нет смысла наносить удары по Москве, ведь там нет никаких целей и это не решило бы вопрос войны.

Об этом Подоляк рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя статью The Washington Post о якобы планах Украины по ударам по Москве.

Советник главы ОП объяснил, почему атаки по российской столице были бы нелогичным шагом.

"Безусловно, издание авторитетное, если оно репутационное. Но между тем – всегда со ссылкой на анонимные источники или на слитые документы, которые такими не являются. Потому что у них просто предположение", – высказался Подоляк о статье WP.

Почему наносить удары по Москве нет смысла

"Я всегда говорю, что должна быть какая-то логика. То есть зачем Украине, которая сегодня абсолютно точно зависит от полного понимания с нашими партнерами по поводу оружия, как мы его используем и по поводу того, какие сценарии нам важны для деоккупации своих территорий, наносить удар по Москве? Чтобы решить какую задачу? Чтобы дать возможность российской пропаганде сказать "смотрите, они тоже бьют по гражданскому населению"? Какие военные задачи мы решаем одним ударом?" – рассказал советник главы президентского офиса.

Он также указал на российские атаки. Так, по словам Подоляка, Россия не просто показательно нанесла один раз удар по центру того или иного украинского города. Страна-агрессор имела системный подход к масштабным атакам крылатыми ракетами с октября 2022 года по всей территории Украины.

"Наносили удары и по критической инфраструктуре, и по центрам городов, для того чтобы сделать панические настроения и решить определенные военные задачи. Уменьшить нашу возможность пользоваться критической инфраструктурой. То есть это была системная военная задача. Они атаковали суверенное государство сотнями ракет", — пояснил советник руководителя ОП.

Он добавил, что в целом Россия нанесла более 1000 ударов по украинским городам.

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"Зачем нам наносить один удар по Москве? Нет никаких целей, во-первых. А во-вторых, нет информационных задач, потому что мы получим вой в международных медиа. В-третьих, это точно не решает вопрос войны на территории Украины. Россия оттуда не уберет войска сразу, она не будет бежать. Напротив, Россия получит аргумент для того, чтобы на тех или иных площадках лицемерно говорить о том, что "у них тоже есть проблемы, потому что Украина бьет по мирным городам РФ", — рассказал Подоляк.

Приоритетные цели для украинских атак

Он сообщил, что для Украины приоритетные цели – все, что касается оккупационной группировки РФ на захваченных территориях.

"Это должно быть в полном объеме уничтожено и это гарантируется нам международным правом. То есть юридически мы в праве уничтожать все, что находится на полуострове Крым, например, или на территории Донецкой, Луганской областей. Здесь нет никаких претензий юридического плана к Украине. Все, что там есть российское, должно быть уничтожено", – подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, накануне издание The Washington Post сообщило, что Украина якобы готовила массированные удары по Москве в годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Однако, утверждается, что Киев отказался от этих планов по просьбе США.

Подоляк ранее уже комментировал эту статью. Он сказал, что такие публикации преследуют цель сформировать общественное мнение на Западе о якобы неразумной, инфантильной и импульсивной Украине, которой опасно доверять серьезное оружие.

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