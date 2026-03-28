Несмотря на точные точечные удары по нефтяным объектам России, стратегия Украины может не давать ожидаемого результата из-за особенностей налогообложения и высоких цен на нефть.

Об этом пишет The Spectator.

Издание отмечает, что эта стратегия, вероятно, не приносит желаемого результата. Россия получает главные доходы не от экспорта, а от добычи нефти.

В издании пояснили, что замысел Украины состоит в сокращении бюджетных поступлений Москвы, финансирующих ее военную машину. Логика состоит в срыве экспорта нефти, уменьшении доходов и, как следствие, ограничении возможностей РФ вести войну.

По данным Reuters, по меньшей мере 40% мощностей России по экспорту сырой нефти — около 2 миллионов баррелей в сутки — в настоящее время не работают. Это стало следствием атак украинских дронов, остановки нефтепровода «Дружба» и противодействия теневому флоту нефтяных танкеров.

В издании отметили, что только в ночь на 22 марта украинские дроны ударили по Приморску — крупнейшему нефтяному терминалу РФ на Балтике, где вспыхнула нефтебаза. Через два дня был атакован терминал в Усть-Луге, перерабатывающий около 700 тысяч баррелей нефти в сутки.

Впрочем, у стратегии Украины есть существенный недостаток, проявляющийся в условиях нынешней ситуации на глобальном нефтяном рынке.

Журналисты напомнили, что в январе 2024 года РФ завершила реформу налогообложения нефтяной отрасли, отменив экспортные пошлины. Теперь основные доходы поступают от налога на добычу полезного ископаемого, который зависит от объемов добычи и цены на нефть, а не от экспорта.

В частности, в 2025 году федеральный бюджет РФ получил около 108 млрд. долларов доходов от нефти. Тогда средняя цена на нефть марки Urals составила 62-65 долларов за баррель.

Сейчас цена Urals превышает 100 долларов за баррель. На фоне войны в Иране и ограничений в районе Ормузского пролива российские маршруты через Балтику и трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» в Китай остаются стабильными.

В издании подчеркнули, что нуждающиеся в поставках покупатели фактически нивелируют традиционные скидки на российскую нефть. Ожидается, что средняя цена в марте составит 85–90 долларов за баррель почти на 50% больше, чем в феврале.

По подсчетам журналистов, каждый рост цены Urals на 10 долларов прибавляет примерно 1,5 млрд долларов ежемесячных доходов России от налога на добычу. Таким образом, только в марте бюджет РФ может получить дополнительные 4,5 млрд долларов, даже несмотря на сокращение экспорта.

Если высокие цены сохранятся в течение нескольких месяцев, дополнительные поступления могут составить до 0,8% ВВП России.

Также в издании отметили, что РФ уже приостановила изменения в фискальные правила использования резервного фонда и может пересмотреть сокращение расходов.

В итоге журналисты пришли к выводу, что Украина фактически усугубляет глобальный дефицит нефти. Если перебои будут кратковременными, то их влияние сгладится среднемесячными ценами.

По мнению авторов, стратегия ударов по нефтяной инфраструктуре была бы эффективной при цене около 65 долларов за баррель, однако при стоимости более 100 долларов экономический эффект работает в обратном направлении.

