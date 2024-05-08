Удары Украины по российским НПЗ делают то, чего не сделали санкции Запада – Foreign Affairs

Украина должна продолжать удары по НПЗ РФ. Опасения Вашингтона по поводу проблем на энергетических рынках – неоправданное.

Силы Украины с октября 2023 года нанесли по меньшей мере 20 ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Украинские чиновники по вопросам безопасности отмечают – целью этих атак является прекращение поставок топлива российским военным и сокращение экспортных поступлений, которые Кремль использует для финансирования своих военных усилий против Украины.

По состоянию на конец марта 2024 года Украина уничтожила около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей и заставила российское правительство ввести шестимесячный запрет на экспорт бензина. Один из крупнейших производителей нефти в мире теперь импортирует бензин.

Об этом говорится в материале Foreign Affairs.

Но администрация президента США Джо Байдена подвергла критике удары Украины по НПЗ в России.

Так, вице-президент Камала Харрис призвала президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений, что это приведет к росту мировых цен на нефть.

Министр обороны США Ллойд Остин в середине апреля предупредил Комитет Сената по делам Вооруженных сил, что "атаки могут иметь дополнительный эффект с точки зрения глобальной энергетической ситуации".

"Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут оказать непосредственное влияние на текущую борьбу", - прокомментировал он.

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Как отмечает издание, критика Вашингтона неуместна – атаки на российские НПЗ не окажут того влияния на мировые энергетические рынки, которого опасаются американские чиновники. Эти удары снижают способность России превращать нефть в пригодные для использования продукты, но не влияют на объем нефти, которую страна может добывать или экспортировать.

На самом деле при сокращении внутренних перерабатывающих мощностей Россия будет вынуждена экспортировать больше сырой нефти, что приведет к снижению мировых цен, а не к их росту.

"Киев должен побеждать там, где может, а кампания по уничтожению российских нефтеперерабатывающих мощностей приносит Украине выгоду через ограниченный риск", - подчеркивают журналисты издания.

Эти удары достигают тех же целей, которые ставили западные партнеры Украины, но в значительной степени не достигшие из-за санкций и ограничений цен на российскую нефть: ухудшить финансовую и логистическую способность России вести войну, одновременно ограничив более широкий ущерб мировой экономике.

До сих пор Украина атаковала преимущественно нефтеперерабатывающие заводы, а не нефтяные месторождения или инфраструктуру экспорта сырой нефти в Россию. Это отличие очень важно.

Украинские удары нанесли значительный ущерб российским нефтеперерабатывающим мощностям, сократив производительность на 900 тысяч баррелей в сутки. Ремонт будет медленным и дорогостоящим, отчасти потому, что нефтеперерабатывающие установки являются огромным и сложным оборудованием, на проектирование и строительство которого уходят годы, часто потому, что западные санкции препятствуют доступу российских компаний к иностранным компонентам.

Мощности России по хранению нефти ограничены. Таким образом, когда нефтеперерабатывающий завод разрушен или поврежден, добываемую сырую нефть невозможно просто запасти для дальнейшего использования. Это оставляет российским производителям всего два варианта: увеличить экспорт сырой нефти или закрыть скважины и сократить добычу.

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Оба варианта болезненны для России, но увеличение экспорта является меньше болезненным, чем сокращение добычи.

Если Россия решит закрыть буровые скважины вместо увеличения экспорта, мировая цена на нефть действительно вырастет – именно этого результата стремится избежать администрация Байдена. Но тогда Россия столкнется с ростом стоимости продуктов нефтепереработки, только с более низкими доходами от экспорта, чтобы смягчить этот удар.

Данные за последние месяцы подтверждают, что, как и ожидалось, Россия экспортирует больше сырой нефти, в то время как экспорт очищенного топлива достиг почти исторического минимума. Западные рынки, вероятно, не пострадали, но Россия ощущает удар.

В общем, политические, экономические и военные расходы для Кремля растут, поскольку удары по нефтеперерабатывающим заводам все еще продолжаются.

"Украинские удары по российским НПЗ сейчас делают то, чего не сделал режим санкций. Не ставя под угрозу мировые поставки энергоносителей и не повышая цены, эти атаки сокращают доходы России и снижают ее способность превращать сырую нефть в топливо, необходимое для работы танков и самолетов", – отмечает Foreign Affairs.

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Удары по российским НПЗ также вряд ли приведут к расширению войны. По крайней мере, России будет трудно пойти на эскалацию, учитывая ее длительную и гораздо более масштабную кампанию по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины.

Вместо того чтобы угрожать эскалацией в ответ на удары Украины, Кремль пытается приуменьшить их последствия.

Нацеливание на отрасль, непосредственно способствующую российской военной мощи, является разумной мерой военного времени.

"Чтобы снизить риски, США не должны ни помогать Украине продолжать эти атаки, ни даже публично поощрять их. Но США также не должны пытаться отговорить Киев от такого курса действий. Сами по себе удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не заставят Москву капитулировать, но они делают войну сложнее и дороже для России – и потому, когда придет время для переговоров, они могут подтолкнуть Кремль пойти на уступки", – резюмируют журналисты.

Напомним, эксперт ответил, сколько НПЗ России следует уничтожить для влияния на войну.

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