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Удары в Азовском море обрушили экспорт российского зерна — СМИ
Объемы экспорта станут самыми низкими с 2017 года и фактически вернут российский экспорт до уровня десятилетней давности.
Украинские удары в Азовском море существенно усложнили российский экспорт зерна. По прогнозам, в июле российские экспортеры смогут поставить за границу всего 1,5 млн. тонн пшеницы.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Это почти на треть меньше, чем в июле прошлого года, когда было экспортировано 2,1 млн тонн, и почти вдвое ниже среднего показателя последних пяти лет, который составил 3,1 млн тонн.
По оценкам компании «Совэкон», такие объемы станут самыми низкими с 2017 года и фактически вернут российский экспорт до уровня десятилетней давности.
Как отмечает издание, под угрозой оказалось около 25% общего экспорта российского зерна и подсолнечного масла, которые отгружаются через мелководные порты по Керченскому проливу. Именно через эти порты осуществляется торговля со странами Ближнего Востока и Турцией, которая является самым крупным покупателем российского зерна и закупает почти пятую часть его экспорта.
Ситуацию также усугубляет снижение спроса на российскую пшеницу со стороны Египта и турецких импортеров.
Из-за проблем с судоходством в Керченском проливе полностью остановился экспорт зерна рекой Дон. В прошлом сельскохозяйственном сезоне по этому маршруту было вывезено 14,7 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что составило 27% всего зернового экспорта России.
В холдинге «Урал-Дон» сообщили, что все портовые элеваторы на Дону уже заполнены. Из-за этого закупки зерна фактически прекращены, новые партии не принимаются, а часть уже заключенных экспортных контрактов оказалась под угрозой срыва из-за невозможности отгрузки продукции.
Теоретически, грузы можно было бы переориентировать в черноморские порты Новороссийска и Туапсе, однако, как отмечается в публикации, на практике это почти невозможно. Портовая инфраструктура Краснодарского края и железнодорожные подходы не способны обеспечить перевалку всех объемов, традиционно экспортируемых на юг России.
Кроме того, узкие транспортные подходы к портам Новороссийска и Туапсе не позволяют принять значительное увеличение грузопотока, а сами порты не приспособлены для экспорта скоропортящейся продукции глубокой переработки, бобовых культур и твердых сортов пшеницы, утверждает издание.
Ранее сообщалось, что, несмотря на ожидания хорошего урожая, российские аграрии готовятся к значительным убыткам из-за последствий войны против Украины.
Мы ранее информировали, что Россия использует «теневой флот» для торговли ворованной украинской пшеницей.