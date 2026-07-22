Обвал экспорта российского зерна / © Pexels

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Украинские удары в Азовском море существенно усложнили российский экспорт зерна. По прогнозам, в июле российские экспортеры смогут поставить за границу всего 1,5 млн. тонн пшеницы.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Это почти на треть меньше, чем в июле прошлого года, когда было экспортировано 2,1 млн тонн, и почти вдвое ниже среднего показателя последних пяти лет, который составил 3,1 млн тонн.

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По оценкам компании «Совэкон», такие объемы станут самыми низкими с 2017 года и фактически вернут российский экспорт до уровня десятилетней давности.

Как отмечает издание, под угрозой оказалось около 25% общего экспорта российского зерна и подсолнечного масла, которые отгружаются через мелководные порты по Керченскому проливу. Именно через эти порты осуществляется торговля со странами Ближнего Востока и Турцией, которая является самым крупным покупателем российского зерна и закупает почти пятую часть его экспорта.

Ситуацию также усугубляет снижение спроса на российскую пшеницу со стороны Египта и турецких импортеров.

Из-за проблем с судоходством в Керченском проливе полностью остановился экспорт зерна рекой Дон. В прошлом сельскохозяйственном сезоне по этому маршруту было вывезено 14,7 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что составило 27% всего зернового экспорта России.

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В холдинге «Урал-Дон» сообщили, что все портовые элеваторы на Дону уже заполнены. Из-за этого закупки зерна фактически прекращены, новые партии не принимаются, а часть уже заключенных экспортных контрактов оказалась под угрозой срыва из-за невозможности отгрузки продукции.

Теоретически, грузы можно было бы переориентировать в черноморские порты Новороссийска и Туапсе, однако, как отмечается в публикации, на практике это почти невозможно. Портовая инфраструктура Краснодарского края и железнодорожные подходы не способны обеспечить перевалку всех объемов, традиционно экспортируемых на юг России.

Кроме того, узкие транспортные подходы к портам Новороссийска и Туапсе не позволяют принять значительное увеличение грузопотока, а сами порты не приспособлены для экспорта скоропортящейся продукции глубокой переработки, бобовых культур и твердых сортов пшеницы, утверждает издание.

Ранее сообщалось, что, несмотря на ожидания хорошего урожая, российские аграрии готовятся к значительным убыткам из-за последствий войны против Украины.

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Мы ранее информировали, что Россия использует «теневой флот» для торговли ворованной украинской пшеницей.

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