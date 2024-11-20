Удары вглубь РФ ракетами Storm Shadow: The Times заявило о "зеленом свете" от США

В то же время в Британии избегают комментариев по поводу разрешения на удары по России ракетами Storm Shadow.

США дали "зеленый свет" Украине по применению британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Британия пока не подтверждала отмену ограничений.

Об этом сообщает The Times.

Британский премьер-министр Кир Стармер избегает комментариев по поводу разрешения для Украины на удары по России переданными ракетами Storm Shadow. Политик сказал, что не собирается вдаваться в "оперативные подробности".

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Источники издания в МИД Британии заявили, что "поворотным моментом" было привлечение Россией северокорейских военных. Это было расценено как "серьезная эскалация".

В свою очередь собеседники издания с Даунинг-стрит заявили об "очень весомых оперативных причинах" того, почему британское правительство должно быть осторожными в высказываниях, чтобы "не дать Путину стратегическое преимущество на поле боя".

В то же время, Стармер намекал – то, когда ракеты Storm Shadow смогут применяться Украиной по российской территории, является лишь вопросом времени.

Как сообщили источники издания среди чиновников в британском правительстве, риторика премьера была умышленной. Там намекнули, что американцы уже сняли предидущие возражения против использования Storm Shadows.

Однако союзники Стармера считают, что эти ракеты не изменят ситуацию в поле боя в Украине.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на источник в военно-политических кругах сообщили, что Украина получила разрешение на использование Storm Shadow/SCALP производства Франции и Британии в Курской области РФ.

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