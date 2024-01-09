Удары ВСУ по аэродромам в Крыму: разведка Британии оценила последствия для обеих сторон

Атаки украинских Вооруженных сил по аэродромам во временно аннексированном Крыму нанесли значительный ущерб военной инфраструктуре оккупантов. В ответ на это агрессорка Россия нанесла ряд ракетных ударов по Украине.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Британские специалисты со ссылкой на Главное управление разведки Украины отмечают, что ВСУ атаковали российские объекты на аэродромах в Саках и Севастополе. Разведчики предполагают, что эти атаки "вероятно ухудшили информированность и прикрытие российского ПВО над крымским регионом".

После атак в Крыму оккупационная армия РФ 8 января нанесла ракетные удары по территории Украины, которые были нацелены на несколько городов. В частности, Кривой Рог на Днепропетровщине и Запорожье.

"Это еще раз демонстрирует неэффективность российской ПВО в защите ключевых объектов, несмотря на ее повышенную готовность. Сценарий российского ответа, вероятно, свидетельствует об уровне успеха, достигнутым действиями украинских вооруженных сил 4 января 2024 года", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ночью против 6 января ВСУ поразили аэродром "Саки" в Крыму. В Воздушных силах говорят, что аэродром "Саки" – это пункт управления. Там защищен бункер, где россияне ведут управление соединением.

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