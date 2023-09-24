Удары ВСУ по Черноморскому флоту РФ могут спасти экспорт зерна – западные СМИ

В последние несколько недель Украина усилила атаки на Черноморский флот России и военные объекты оккупантов в Крыму. Успешность этих атак нередко привлекает даже большее внимание, чем продвижение ВСУ на земле.

Об этом пишет в The Conversation профессор по международной безопасности Ланкастерского университета Бейзил Джермонд.

"Хотя Россия и утверждает, что зерновой коридор заблокирован, и пытается разрушить украинскую портовую инфраструктуру, гражданские корабли с зерном она не атакует. В частности, потому что россиянам будет сложно объяснить этот свой шаг странам глобального Юга, которые из-за развязанной Кремлем войны страдают от нехватки зерна. Несколько кораблей уже нарушили заявленный Россией запрет на транспортировку зерна из украинских портов, однако дальнейшее ослабление российского флота сделает полноценное восстановление зернового коридора значительно вероятнее. Возможность для торговых кораблей свободно заходить в порты Одесчины – это очередное унижение России и военная победа Украины. И Киев постепенно к ней приближается", - уверяет Джермонд.

Также, по его данным, безусловно, парализованный российский флот облегчит украинцам ведение войны, в том числе и отвоевание Крыма, а атаки на военные объекты на полуострове заставляют оккупантов переводить туда свои технические и человеческие резервы, которые россиянам и так приходится экономить.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что удары по Крыму важны для успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что у ВСУ есть возможность еще в этом году зайти в Крым. Недаром сейчас проводятся операции, которые готовят остров как поле боя.

А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов уточнил, на какие именно объекты в оккупированном Крыму направлены удары ВСУ.

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