Удары ВСУ по мостам в Херсонской области прервали цепочку военных поставок РФ — британская разведка

Два основных автомобильных моста, ведущих к оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, сейчас, вероятно, не используются для целей значительной военной поставки.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре.

10 августа 2022 года украинские высокоточные удары, вероятно, привели к тому, что переправа через Днепр в Новой Каховке стала непригодной для проезда тяжелой военной техники. В последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автодорожного моста, который, вероятно, остается структурно подорванным", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе также был дополнительно поврежден магистральный железнодорожный мост под Херсоном. С конца июля Россия использует понтонную переправу около железнодорожного моста как основной путь снабжения военных.

"Даже если России удастся существенно отремонтировать мосты, они останутся ключевой уязвимостью. Наземные поставки для нескольких тысяч российских войск на западном берегу почти наверняка зависят лишь от двух понтонных пунктов переправы. Ввиду ограниченной цепочки поставок, размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, будет ключевым фактором выносливости сил", — сообщает британская разведка.

Напомним, в ночь на 8 августа ВСУ поработали по позициям РФ на оккупированных территориях. Под удар снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке, а также вражеские базы.

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