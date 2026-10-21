Удары ВСУ по российской технике рухнули более чем вдвое: ISW показал тревожные данные

Украинский беспилотник (иллюстративное фото) / © Минобороны Украины

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Количество ударов украинских беспилотников по российской технике резко уменьшилось после введения ограничений в работе спутниковой системы Starshield. По данным Института изучения войны (ISW), 14 октября число таких атак упало более чем вдвое. В то же время, сообщения о полном восстановлении связи остаются противоречивыми.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на данные ISW и украинских экспертов.

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Согласно графику аналитиков, 14 октября количество ударов по российской технике сократилось до менее 50 в сутки. Ранее этот показатель регулярно составлял 100-150 атак, а в начале октября иногда превышал 200 атак.

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В тот же день украинские операторы дронов столкнулись с ограничениями Starshield – военной версии Starlink от SpaceX. По информации издания, максимальная скорость их беспилотников снизилась примерно вдвое до 160 км/ч.

Ограничения повлияли не только на ударные возможности Украины, но и работу некоторых дронов-перехватчиков, которые противодействуют российским реактивным беспилотникам.

Генеральный директор благотворительной организации Hope for Ukraine Юрий Бойечко заявил, что проблемы со связью усложнили перехват российских дронов, из-за чего, по его оценке, возросло количество ударов по гражданской инфраструктуре. Кроме того, перебои повлияли на эвакуационные группы и доставку медицинских грузов под обстрелами.

15 октября Kyiv Independent со ссылкой на источник в Минобороны Украины сообщил о возобновлении связи. Однако советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов впоследствии заявил, что ограничения скорости Starshield до сих пор действуют.

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Отдельно Зеленский обвинил США в приостановке передачи разведывательной информации Украине. Госсекретарь Марко Рубио отверг эти обвинения, однако конгрессмен-демократ Юджин Виндман в комментарии CNN назвал его слова «откровенной ложью», заявив, что это приводит к гибели людей в Украине.

Ограничение Starlink для Украины: что известно о решениях Маска и возможных альтернативах

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Илон Маск лично приказал ограничить работу Starlink для Украины. Перед этим он якобы контактировал с чиновниками США, в частности Дональдом Трампом. Американский президент ранее критиковал украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре из-за их возможного влияния на цены энергоносителей. В то же время неизвестно, согласовывал ли он ограничение спутниковой связи. Сам Трамп заявил, что не знает, кто принял решение.

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов предупреждал, что проблемы со Starlink усложняют борьбу с российскими реактивными «Шахедами». В частности, ограничения мешают стабильной связи со скоростными дронами-перехватчиками, разрабатываемыми украинскими специалистами. Украина пытается убедить американских партнеров упразднить эти ограничения, ведь система нужна не только для боевых задач, но и связи военных с семьями.

В то же время, полноценной замены Starlink пока нет, отмечал авиационный эксперт Богдан Долинце. По его словам, Mesh-модемы не способны обеспечить аналогичные возможности, а европейская сеть OneWeb уступает по количеству спутников, покрытию, скорости и надежности. Еще один потенциальный вариант – европейская система GOVSATCOM, однако пока неизвестно, сможет ли она обеспечить управление беспилотниками в движении в режиме реального времени.

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