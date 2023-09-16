Удары ВСУ по территории РФ и Крыма обнулили смысл так называемой "СВО" — Фейгин

Марк Фейгин отметил, что удары, которые испытывают Россия вдали от линии фронта, в Крыму или в Москве, сводят на нет первоначальный замысел оккупантов в этой войне.

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин заявил, что даже дистанционный перенос войны на территорию России и оккупированный Крым – ведет к потере смысла этой "операции", которую произносил режим Кремля.

Об этом он сказал в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому, пишет "Эспрессо".

Фейгин также отметил, что ВСУ наносят удары по территории России имеющимся оружием, но это еще не дальнобойное оружие, как ракеты ATACMS и TAURUS.

"Если средства, которые имеются в Украине, достигают таких целей, то что будет, когда появятся другие? За каждым таким ударом в Москве предпринимаются лихорадочные действия. И неважно, по Крымскому мосту ударили или по Сенатской башне Кремля, потому что они считают, что на этом все завершится, потому что в РФ применят какие-то контрмеры, которые обезопасят их от таких ударов в дальнейшем, но этого не происходит, то есть нет такого, что они усилили ПВО или уничтожили производство таких средств, ракет или ударников на территории Украины. Ничего из этого не дает результата", — отметил политик.

Марк Фейгин также подчеркнул, что удары, которые испытывают Россия вдали от линии фронта, в Крыму или в Москве, сводят на нет смысл в этой "операции".

"Зачем пытаться захватить Киев, если Москва не будет защищена? О Крыме я вообще не говорю, он рядом, там это будет продолжаться постоянно. Это один момент – теряется смысл всей "специальной военной операции". Как мы и прогнозировали, перенесение войны, пусть даже дистанционной, на территорию РФ и оккупированную часть, если мы говорим о Крыме, обнуляет весь смысл этой "операции", которая все время меняется и произносится кремлевским руководством. Последняя версия Путина, которую он сам озвучил: нас заставили, а не потому, что мы этого хотели. Итак, с точки зрения большой картины, война вообще теряет смысл, то есть так называемая СВО теряет всякий смысл. Вспомним: а что завтра? А завтра Крымский мост. По нему дважды уже ударили? То ударят в третий раз и разрушат окончательно эти прогоны. А завтра Рублевка, снова Москва-Сити, Кремль и т.д. Здесь нет ограничителей по поводу целей. И что тогда? Зачем вам эта "СВО", если вы теряете от нее никак не меньше", — подчеркнул Марк Фейгин.

Напомним, у Зеленского объяснили, почему Кремль стремится к "переговорам" с Украиной.

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