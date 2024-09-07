Удары западным оружием по РФ: США ответили на призыв Украины снять ограничение

США отказались снять ограничения на использование своего оружия для ударов по территории России.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, 6 сентября, что нанесение ударов по целям в глубине территории России с использованием американского и другого западного оружия не будет иметь большого значения для защиты Украины от российской агрессии.

Об этом пишет Politico.

"Нет ни одной возможности, которая сама по себе будет иметь решающее значение в этой кампании", — заявил Остин журналистам после встречи Контактной группы по обороне Украины на немецкой авиабазе "Рамштайн".

Он добавил, что во время встречи обсуждались поставки в Украину танков и другие возможности.

"У России много целей — это большая страна, очевидно. И у Украины много возможностей в плане БПЛА и другого вооружения для борьбы с этими целями", — подчеркнул глава Пентагона.

Издание отмечает, что слова Ллойда Остина являются дипломатическим отказом в просьбе президента Владимира Зеленского и нового министра иностранных дел Андрея Сибиги снять ограничение на нанесение ударов вглубь территории РФ западным дальнобойным оружием.

Напомним, Украине нужно разрешение на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России от четырех стран. Это может помочь вытеснить Россию с украинской территории и защитить гражданских лиц.

Читайте также: