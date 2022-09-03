Удастся ли армии Путина захватить всю Донецкую область в новый дедлайн: ответ эксперта

Несмотря на то, что руководство России бросает на восток новых военных, их наступление терпит поражение. ВСУ на Донецком направлении держат оборону крепко. Все атаки россиян не имеют продолжения.

Такое мнение высказал эксперт центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в эфире телеканала "Апостроф TV".

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Он считает, что Путин избрал именно эту дату, поскольку он понимает, что его армия не сможет вести боевые действия в осенне-зимний период, они будут ограничены.

"Сейчас Путин напрямую общается с командующим "спецоперации", который на территории Украины. Шойгу и Герасимов сейчас немного отошли в сторону. Я думаю, что это была его инициатива. Это связано с прежде всего возможностями российской армии вести боевые". действия в осенне-зимний период также ограничены. Они понимают, как только ухудшатся погодные условия, это сделать будет очень трудно. Нужно вести промежуточный учет того, чтобы доложить гражданам РФ, что достигнуто и какие победы. Для этого я думаю установлена эта дата (15 сентября -ред.), но она в очередной раз будет провалена, потому что перспективы наступления РФ на востоке фактически никакие. Мы знаем, что они сейчас там активизировались, привлекаются свежие солдаты, также там сражаются "кадыровцы", - сказал Рыженко.

Напомним, Путин снова изменил сроки по захвату Донецкой области. Теперь российские военные планируют оккупировать регион до 15 сентября. Согласно предварительным планам, оккупанты должны были выйти на административные границы Донецкой области до конца августа, но не смогли благодаря ВСУ.

Возле Одессы раздался мощный взрыв

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