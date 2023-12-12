Удастся ли оккупантам захватить Купянск и что планирует РФ на этом направлении: ответ военного

Резервы, которые подтягивает враг в Купянск, – это резервы, которые восстанавливают утраченный личный состав.

Под Купянск враг подтягивает резервы, котрые долгое время накапливал в районе Донецкой области.

Удастся ли российским оккупантам захватить Купянск и планирующее РФ на этом направлении, рассказал начальник прессслужбы штурмовой бригады "Стальная граница" Иван Шевцов в эфире телемарафона "Единые новости" 12 декабря.

"Если врагу удастся занять Синьковку, то оттуда – наиболее удобные подходы к Купянску. То есть Синьковка – это хороший плацдарм для проведения дальнейших наступательных действий в направлении Купянска. Поэтому для нас оборона на Синьковке является одной из приоритетных задач", — отметил он.

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По словам Шевцова, враг подтягивает резервы, котрые долгое время накапливл в районе Донецкой области. Но это резервы, которые обновляют утраченный личный состав.

"В последние месяцы враг понес большие потери, как в личном составе, так и в технике, и сейчас этим резервом они просто пополняют тот личный состав, которого им не хватает... Несколько раз они пытались сделать какие-то даты, до которых они должны были захватить Купянск К августу они должны были его захватить, к ноябрю, к Новому году, сейчас новый срок – до марта, но, как вы видите, пока у них ничего не получается, силы обороны держат на этом участке надежную оборону и пока в врага ничего не выходит", — резюмировал начальник прессслужбы штурмовой бригады "Стальная граница".

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты на юге Украины формируют новые штурмовые подразделения из офицеров.

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