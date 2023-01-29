Удастся ли России до марта захватить Краматорск и Славянск: объяснение военного

Военный аналитик, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что России не удастся до марта захватить крупные города Донецкой области – Краматорск и Славянск.

Об этом он сказал в комментарии телеканала FREEДОМ.

Военный заметил, что Россия несколько месяцев "лоб в лоб" штурмовала Бахмут, однако оккупантам не удалось захватить город. Тогда захватчики сосредоточились на Соледаре и после полутора месяцев тяжелых боев все-таки оккупировали этот населенный пункт. Целью российской оккупационной армии является захват Донецкой области до марта 2023 года, однако у них ничего не получится.

Евгений Дикий отметил, что Бахмут снабжается двумя трассами, после взятия армией РФ Соледара, одна из дорог оказалась под угрозой. Если россияне прорвутся через Клищиевку до второй трассы, тогда ВСУ, вероятно, будут вынуждены покинуть Бахмут. Однако другие крупные города Донбасса россиянам не удастся быстро захватить.

"Если учесть, что Бахмут они берут с сентября, то есть уже шестой месяц прошел и пока не взяли, то такими темпами и такими силами агломерацию Славянск-Краматорск-Константиновка им придется брать следующие полтора-два года. То есть о выходе к границе Донбассу в конце марта речь не идет", — подчеркнул Евгений Дикий.

Бои за Бахмут

Бои за Бахмут являются одними из самых кровавых на линии фронта. Российские власти бросают на захват украинского города свою оккупационную армию и наемников из ЧВК "Вагнер". Впоследствии россияне перебросили свое внимание на городок Соледар. Его террористам удалось захватить после полутора месяцев ожесточенных боев. Этот населенный пункт оккупанты практически стерли с лица земли.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что ВСУ ни в одном из крупных контрнаступлений не потеряли столько личного состава, сколько россияне сейчас тратят на Донбассе.

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