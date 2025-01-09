Удастся ли россиянам перейти реку Оскол и создать новый плацдарм: прогноз эксперта

Российские оккупационные войска пытаются создать плацдарм на левом берегу реки Оскол, чтобы совершить оттуда наступательные действия и создать плацдарм на правобережье. Однако перейти Оскол врагу будет крайне тяжело.

Такое мнение высказал майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, пишет "Эспрессо".

"Перейти Оскол им будет крайне тяжело, они пока на левом берегу реки Оскол пытаются создать плацдарм для того, чтобы из него можно было делать какие-то наступательные действия и создать плацдарм уже на правом берегу. Потому что правый брег — это господствующие высоты, там рельеф местности позволял, и мы там поработали очень неплохо, учитывая рельеф местности. Там артиллерия есть, там есть подразделения, налажена проводная связь, чтобы не заглушался РЭБами, то есть там подготовлены позиции для того, чтобы давать отпор", — сказал он.

Гетман считает, что россиянам не удастся форсировать реку Оскол.

"Враг это прекрасно понимает, поэтому он пытается расширить плацдарм на левом берегу, чтобы можно было как-то попытаться атаковать. Поэтому шансов у них форсировать реку Оскол — ну, шансы могут быть в любом случае, но пока, как говорят, по крайней мере, мои знакомые, которые там находятся, что там у россиян небольшие шансы совершить какой-то прорыв. Даже создать плацдарм на правом берегу реки Оскол будет практически невозможно", — отметил майор запаса НГУ.

Как сообщалось, эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявлял, что украинской армии грозит котел в Донецкой области. В частности, российские войска вышли с северо-востока на берега Кураховского водохранилища.