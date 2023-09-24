Удастся ли россиянам сформировать дополнительную армию: прогноз аналитиков

Российские оккупанты не могут сформировать дополнительные силы из-за одновременных контрнаступательных действий Украины в районе Бахмута и в южных областях. Для сдерживания продвижения захватчики вынуждены перераспределять свои новые резервы.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее говорил о формировании "резервной армии" в конце июня. Скорее всего, он имел 25-ю армию. В середине мая она начала набирать личный состав с Дальнего Востока.

Формирование этой армии может быть частью намерения Шойгу провести большую реструктуризацию сил до 2026 года. Ее использование на войне может привести к расходованию резервов, предназначенных для долгосрочного восстановления и расширения ВС РФ.

"Российское военное командование, вероятно, также не смогло сейчас полностью укомплектовать или должным образом обучить 25 полк САА", — считают в ISW.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что в 25-ю армию РФ входит около 15 тысяч военнослужащих. А россияне надеялись набрать туда 30 тысяч контрактников. Украинские военные считают, что эта армия не будет боеспособна как минимум до 2024 года.

Напомним, ГРУ сообщал, что Россия перебрасывает остатки зэков-оккупантов из так называемых штурмовых рот Z в так называемый "добровольческий корпус".

Кроме того, российские военные начали терять большое количество своей военной техники на фронте, а для ее ремонта у РФ не хватает механиков. Такую информацию обнародовал Центр национального сопротивления. По их данным, противник начал принудительно привлекать для ремонта и обслуживания своей техники специалистов.

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