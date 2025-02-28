Удастся ли закончить войну до 9 мая: Ходжес ответил, от кого это зависит

Американский генерал назвал заявления об окончании войны до 9 мая 2025 года "спекуляциями без реальной почвы".

Путину было бы очень выгодно закончить войну против Украины в символическую дату – 9 мая 2025, через 80 лет после победы СССР во Второй мировой войне, как пишут некоторые западные СМИ. Но он не сможет это решать в одиночку, и многое в этой ситуации будет зависеть даже не от президента США Дональда Трампа, а от украинского лидера Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью "24 каналу".

Он подчеркнул, что голоса, заявляющие о прекращении огня или окончании войны в Украине до любой даты, на самом деле выражают только собственные "предсказания" или скрытые желания, потому что пока нет оснований даже для обоснованных прогнозов, когда может закончиться война в Украине.

По словам Ходжеса, кремлевский диктатор "спит и видит" свою победу в войне и Трампа в роли уважаемого гостя на Красной площади.

"Но это только спекуляции. Любая дата или срок, по крайней мере публично, выглядят искусственными. Россия должна поверить, что мы готовы это делать [вести переговоры с Россией – ред.] до того момента, пока президент Зеленский не скажет, что это [результат переговоров – ред.] будет его устраивать. Не имеет значения, сколько єто продлится", – подчеркнул генерал.

Ходжес уверен, что нынешняя администрация Белого дома во главе с Трампом сможет заставить Путина согласиться, по крайней мере, на прекращение огня.

"Конечно, это только часть гораздо большего процесса. Я считаю, что переговоры не будут ограничиваться только прекращением огня или границами. Они, вероятно, будут охватывать и другие важные вопросы", – предположил Бен Ходжес.

Напомним, по словам Ходжеса, война может закончиться хоть завтра. Путин может сказать "достаточно" и прекратить войну за один день, но прямо сейчас этого не произойдет.

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