Притворился местным: украинский военный рассказал, как они задержали сбитого в Харькове российского летчика

В тот день, когда он был сбит, российский пилот успел сбросить восемь бомб на Харьков и делал это сознательно.

Украинский военнослужащий рассказал, как в Харькове задерживали российского лётчика сбитого самолета Максима Криштопа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Мы увидели световые ракеты, он подавал сигнал, чтобы его эвакуировали. В два часа ночи мы его отыскали и остановили. Он был в их камуфляже, но пытался представляться местным, которому нет, где жить. Нашел где-то в заброшенных домах топор. Был без огнестрельного. оружия, но с гранатами, причем усики были отогнуты.То есть, намеревался защищаться, но был пойман, был допрошен, военный до "мозга костей", — рассказал военнослужащий.

Защитник Украины подчеркнул, что в тот день, когда он был сбит, российский пилот успел сбросить восемь бомб на Харьков. Он сознательно наносил авиаудары.

"Он понимал, куда бросает. Он — заместитель командира части, то есть все прекрасно понимал", — отметил он.

В ведомстве добавили, что защитники Харькова ежедневно вступают в огневой контакт с российскими оккупантами — отвергают вражескую пехоту и технику на расстояние, позволяющую адекватно реагировать на все менее активные попытки прорыва, а также эффективно работать по ней артиллерией.

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