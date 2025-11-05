Удержит ли Украина Покровск: эксперт рассказал, что для этого нужно

Покровск / © Getty Images

Ветеран войны и общественный активист Олег Симороз заявил, что у украинской армии нет достаточно сил для перехода в активную оборону. По его словам, страна фактически «тушит пожары» в отдельных направлениях, а враг продолжает наращивать ресурсы.

Об этом он рассказал OBOZ.UA.

Симороз объяснил, что, несмотря на развитие технологий, ключевую роль в войне играет пехота.

«Контроль территории — это люди. Мы можем уничтожать врага с помощью дронов, но удержать землю могут только пехотинцы», — отметил он.

По словам ветерана, российские войска активно проводили мобилизационные процессы, увеличивали финансовые стимулы и добились выполнения планов набора. В Украине же наоборот мобилизация системно проваливается, что приводит к нехватке живой силы на линии фронта.

Симороз подчеркнул, что украинские силы вынуждены реагировать на атаки врага, вместо того чтобы действовать стратегически.

«Мы сейчас тушим пожары. То, что называют контрнаступлением, на самом деле реакция на действия врага», — пояснил он.

Он отметил, что враг концентрирует силы на Покровском и Купянском направлениях, ослабляя другие участки фронта. Однако из-за нехватки личного состава Украина не может воспользоваться этой ситуацией.

Угроза для Павлограда

Ветеран подчеркнул, что после возможного захвата Покровский враг может двинуться на Краматорск, Славянск и Павлоград.

«Павлоград — это путь к нашему оборонно-промышленному комплексу. Если враг установит огневой контроль, заводы, работающие сейчас на оборону, окажутся под угрозой», — предостерег Симороз.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с обороной Авдеевки, где не было создано достаточных рубежей, и подчеркнул, что потери Павлограда станут критическими.

По мнению Симороза, для стабилизации фронта необходимы два ключевых фактора — достаточное количество подготовленных военных и надлежащие оборонительные линии.

«Мы неправильно используем людей. Пехотинцы по полгода без ротации теряют боеспособность. Мы учим воина, а затем доводим его до истощения», — подчеркнул ветеран.

Он добавил, что такая система только увеличивает урон и не позволяет формировать резерв для будущих операций.

Подытоживая, Симороз подчеркнул: без возобновления мобилизации, создания эффективных рубежей обороны и ротации личного состава Украина не сможет перейти от обороны к активным действиям.

Напомним, российская армия сконцентрировала 170 тысяч военных на Покровском направлении, что почти равно общему количеству войск в начале вторжения, с целью взять город в «клещи». По словам старшего сержанта 42-й бригады «Рона», ситуация в Покровске «надтяжка». Он также отметил, что враг во избежание бунтов отправляет пехоту «на амбразуру» малыми группами по 2-4 человека.