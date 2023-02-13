Удерживаем поселок под своим контролем: в ВСУ опровергли заявления оккупантов о захвате Красной Горы возле Бахмута

Заявление о взятии Красной Горы Донецкой области российскими войсками "не соответствует действительности", заявил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Там идут постоянные бои. Мы удерживаем его под своим контролем", — сказал он в комментарии CNN.

Бахмут остается в центре основной атаки России, сказал он. Череватый добавил, что российские войска имели возможность обстреливать пути в Бахмут. По его словам, украинские силы сейчас "ведут контрбатарейные бои".

"У нас есть возможность снабжать оружием, продовольствием, техникой, медикаментами и эвакуировать оттуда раненых", — сказал он.

Минобороны страны-агрессора РФ на брифинге 13 февраля объявило, что "добровольцы штурмовых отрядов" якобы заняли населенный пункт Красная Гора в Донецкой области.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский считает, что россияне получили приказ от Путина захватить Бахмут до 20 февраля. Поэтому на фронте ожидается оживление боевых действий.

Раньше оккупанты пытались штурмовать Угледар. Полковник СБУ рассказал, что там россияне потеряли большую колонну своей техники.

Карта войны на 13 февраля: Наступление России уже началось

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