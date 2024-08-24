Удерживать позиции стало легче: в 3 ОШБр рассказали о ситуации в Харьковской области

Силы обороны Украины "понемногу стачивают" оккупантов на Харьковском направлении. Оперативная ситуация стала легче.

Об этом рассказал спикер 3 ОШБр Александр Бородин в комментарии "24 Каналу".

По словам Бородина, сейчас ситуация стабильна. Силы обороны удерживают освобожденные позиции. Россияне предпринимают попытки контратаковать, но их усилия не увенчаются успехом. Украинские защитники постепенно уничтожают технику и личный состав оккупантов, поэтому удерживать рубежи стало существенно легче.

"Пока основная цель россиян состоит в том, чтобы, я думаю, стабилизировать свои позиции, выстроить их по факту, потому что их нет. Это требует значительно большего количества ресурсов, чем просто оборона или наступательные действия, которые они ведут. Это сковывает врага и это очень хорошо", — отметил представитель 3 ОШБр.

Бородин объяснил, что из-за потери позиций сейчас россиянам приходится привлекать больше ресурсов, искать другую тактику и строить новый подход к структуре своих группировок.

"У них нет ни сил, ни времени, ни желания хорошо готовить свою пехоту. Она низкокачественная. Они строят цепочку резервов, которые стоят один за другим. Так они постоянно могут наступать и при этом экономить технику. В таком формате они могут воевать длительное время", – заметил пресс-секретарь.

Он добавил, что потери россиян уже превысили возможности их ВПК восстанавливать уничтоженную технику и вооружение. К тому же с точки зрения классической военной науки, в таких случаях уничтожение человеческого ресурса и военной техники часто более важно, чем освобождение территории.

Напомним, подразделения ВМС устроили большой взрыв на Кинбурнской косе. ВМС ВС уничтожили российский склад боекомплектов и 120 мм миномет.

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