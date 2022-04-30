"Удерживайтесь от оценок боевых действий": в СНБО обратились к блогерам и журналистам

"Удерживайтесь от оценок боевых действий": в СНБО обратились к блогерам и журналистам

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и Генштаб ВСУ призвали всех блоггеров, журналистов и лидеров общественного мнения воздержаться от оценок боевых действий, решений командиров и не распространять свои прогнозы как безапелляционно свершившийся факт будущего.

Только высшее военное руководство имеет полную информацию о военных действиях и может делать достоверные прогнозы.

Об этом говорится в сообщении ЦПД в Сети 30 апреля.

"Удерживайтесь от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров, в частности ссылаясь на "собственные источники". Давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоприводы для роспропаганды", — сообщили в Центре.



В ЦПД призывали соблюдать четкие правила обнародования информации:

Не транслировать перемещение военных.

Не снимать места обстрелов и работу ПВО.

Тщательно проверять информацию перед ее обнародованием.

"Доверяйте только официальным источникам. У нас коварный враг, использующий все, чтобы нанести нам урон. Не становитесь инструментом в его руках! Работайте на государство, а не против него!" – отметили в ведомстве.

Напомним, Минобороны и ВСУ призвали украинцев не распространять результаты военных операций до того, как это сделает Генштаб, ведь в результате враг снова может атаковать.

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