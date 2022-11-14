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Удивился шкафе-купе и думал, что мультиварка — это сейф: жительница освобожденного юга о дикарях-оккупантах

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Удивился шкафе-купе и думал, что мультиварка — это сейф: жительница освобожденного юга о дикарях-оккупантах

Фото: Associated Press

Когда оккупант увидел, как дверца шкафа закрылась сама, он удивленно сказал: "Ух ты!".

Жительница недавно освобожденного от россиян юга рассказала, как оккупант требовал от нее код к мультиварке, потому что думал, что это - сейф. Кроме того, путинский воин удивился шкафу-купе. Он никогда не видел, как дверца может сама закрываться.

Видео распространяется в ряде телеграмм-каналах.

"Заходит в комнату, а там шкаф-купе: открывает автоматом, другая дверца – раз, и закрылась. Он такой: "Ух, ты!", — рассказала женщина украинским военным.

Затем русский военный зашел на кухню и увидел мультиварку. Он подумал, что это — сейф, поэтому потребовал код: "Код скажи! Скажи код сейфа!". "А я не понимаю, чего он хочет... Аа, поняла, говорю: "Это называется "мультиварка", понимаешь", — вспоминает женщина.

Первая армия мародеров

После освобождения левого берега Херсона стали открываться факты мародерства "второй армии мира". Такая же ситуация была и в Харьковской, Киевской, Черниговской и Сумской областях после деоккупации территорий.

Еще одна трагикомическая история произошла в Лимане. Там "боевой бурят" украл из дома украинцев уличную камеру видеонаблюдения и установил ее внутри своего дома. Теперь владелец камеры в режиме онлайн может наблюдать за жизнью семейки захватчика.

В селе Ивановка Черниговской области российский кафиров украл у девушки мобильный телефон. По возвращении в Россию он забыл выйти из iCloud, благодаря чему о нем узнала Сеть.

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Дата публикации
Просмотры
1082
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