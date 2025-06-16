Удивительное спасение в Харькове: кошка Маруся выжила после трех дней под завалами

Кошка Маруся / © Суспільне

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В Харькове, 15 июня, произошла невероятная история спасения. Спасатели достали из-под завалов проведшую там три дня кошку — с момента российских обстрелов 12 июня. Сообщение о найденном животном поступило в Ситуационный центр Харькова в 13:00.

Об этом сообщает «Общественное».

С помощью специального оборудования чрезвычайники осторожно разобрали часть разрушенных стеллажей и завалов, чтобы освободить маленькую жительницу. Кошке, как оказалось, около года, и ее зовут Маруся.

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Владелец Маруси, Полина Яненко замечает, что ее любимица очень пострадала. Возможно, придется делать пластическую операцию.

Спасти животное удалось благодаря соседям, которые 15 июня услышали его мяуканье. До этого момента кошка не подавала никаких признаков жизни. Полина рассказала, что при ударе Маруся была на первом этаже магазина. После взрыва и первых работ по разбору завалов ее искали, но безрезультатно.

Владелица кошки надеялась, что животное просто убежало или выбежало после взрыва. В магазине были большие окна, и их выбило взрывной волной. Пламя сначала вспыхнуло на втором этаже, а кошка была на первом. Владелица и соседи искали ее на месте после взрыва, но Маруся тогда не издавала никаких звуков. Только сегодня соседи, пришедшие решать вопросы с коммуникациями, услышали ее мяуканье.

Магазин в Слободском районе Харькова потерпел разрушения в результате российских ударов 12 июня 2025 года. / © Суспільне

Вероятно, от стресса или удара, Марусю отбросило и засыпало. Спасателям пришлось долго и осторожно разбирать кирпич и обгоревшее оборудование магазина, чтобы добраться до него.

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Спасенную Марусю сразу доставили в ветеринарную клинику, где ей оказывают необходимую помощь. По словам владелицы, кошка жила в магазине, а ее нашли котёнком неподалеку. Она была настоящей «хозяйкой» магазина.

«Она жила в магазине у нас. Мы иногда забирали домой. Но в основном она там была. Она у нас была хозяйка маленькая. Поэтому у всех первый вопрос был после того, как этот ужас у нас произошел с домом, с магазином, со зданием, то у всех первый вопрос был: где наша Маруся?», — говорит владелица.

Ранее сообщалось, ночью против 14 июня армия РФ атаковала Украину 58 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО обезвредили 43 дрона.

«Противовоздушной обороной обезврежены 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 23 — сбиты огневыми средствами поражения, 20 — локационно потеряны», — подчеркнули военные.

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