Удивляет беспечность Сеула: эксперт заявил, что войска КНДР на Курщине – это будущие вызовы для Южной Кореи.

Сеул не должен вести себя так беспечность на фоне того, что северокорейские военные совершают в Курской области, поскольку это будущие вызовы для Южной Кореи.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

Он заявил, что не стоит недооценивать северокорейских военнослужащих, имеющих соответствующие военную подготовку.

"Они достаточно быстро адаптируются к войне современного четвертого уровня ведения боевых действий с привлечением, в частности, дроновых систем. А значит это серьезный вызов. Сейчас речь идет об 11, возможно, 12 тысячах северокорейских военнослужащих, часть из которых мы либо искалечили, либо вообще уничтожили. Тем. не менее, режим Ким Чен Ина готов поставлять дополнительные партии тех же северокорейских военнослужащих, которые, Конечно, могут стать вспомогательными для действий российской армии не только на территории Курской российской области Российской Федерации, но и на других участках фронта.

Селезнев отметил, что россияне используют корейцев в качестве пушечного мяса, но они адаптивны и быстро учатся.

"И они достаточно эффективны, в том числе в вопросах противодействия нашим FPV-дронам, а следовательно, мы встаем перед вызовом", — заявил он.

Селезнев отметил, что в контексте привлечения северокорейских военных к боевым его удивляет позиция Южной Кореи.

"И на самом деле на фоне этого меня удивляет позиция наших сеульских друзей и партнеров. Потому что, очевидно, те вызовы, с которыми сталкиваемся сейчас на территории Курской области — это будущие вызовы для Сеула. Они обучены, мотивированы военнослужащими Северной Кореи, которые получили соответствующую обучение в рамках российско-украинской войны, они могут стать большой угрозой для правительства в Сеуле. что наши сеульские друзья и партнеры занимаются другими внутриполитическими дрязгами и разборками вместо того, чтобы выделять дополнительные силы и средства для усиления украинского войска. Корея", – отметил военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в ISW проанализировали участие войск КНДР в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ на Курщине впервые взяли в плен солдат Северной Кореи.

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