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Удивляются человеческому отношению: на Бахмутском направлении военные ВСУ начали брать много пленных

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1932
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Удивляются человеческому отношению: на Бахмутском направлении военные ВСУ начали брать много пленных

Число российских пленных на Бахмутском направлении существенно увеличилось/Фото: libkos/Instagram

Украинские военные, в отличие от российских, обращаются с пленными очень по-человечески и толерантно.

На Бахмутском направлении военные ВСУ начали брать достаточно большое количество пленных. Они удивлены, что в Украине с ними обращаются по-человечески.

Об этом рассказал начальник прессслужбы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телеканала FREEДOM.

"Сейчас в результате активных действий как наших, так и их, пополняем свой фонд обмена... Обращаемся с ними очень по-человечески и толерантно. Количество пленных увеличилось. Они (российские военные – ред.) у себя проводят внутренние показательные казни наших пленных, которые снимают на видео. Это своеобразный шантаж для их личного состава, который должен знать: если он попадет к нам, то будет уничтожен, потому что он участвовал в таком преступлении", — отмечает спикер.

Дашкевич добавил, что для некоторых российских военнопленных удивительно, что украинцы их спокойно встречают без издевательств и унижений.

Напомним, ВСУ готовят плацдарм для наступательных действий на Бахмутском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
1932
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