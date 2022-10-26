"Уехать будет сложнее" – Федоров рассказал, почему россияне не выпускают людей с оккупированных территорий

Россияне продолжают удерживать в заложниках население Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Мэр Мелитополя Иван Федоров пояснил, что российские захватчики намеренно удерживают украинцев на временно оккупированных территориях, поскольку потом уехать будет сложнее.
Об этом Федоров написал в Telegram.
Так, по его словам, во вторник, 25 октября, из оккупированных частей четырех областей Украины захватчики выпустили в Запорожье всего 94 человека. Из них – 33 жителя Мелитополя и района.
"При этом погодные условия с каждым днем становятся все хуже. Грунтовую дорогу в "серой" зоне вблизи поселка Каменское, следующего населенного пункта после вражеского блок-поста в Васильевке, размывают дожди. Если не выпустить людей сейчас, дальше им будет уехать гораздо сложнее. Рашисты это понимают, однако продолжают выпускать десятки вместо тысяч", — отметил он.
Ситуация во временно оккупированном Мелитополе
На днях стало известно, что в селах Мелитопольского района заметили военных, которые, скорее всего, прибыли из Беларуси, поскольку имели нашивки войск Белоруссии.
Во вторник утром, 25 октября, в Мелитополе взорвали штаб ФСБ и базу оккупационной администрации.
Украинские военные нанесли мощные удары в районе железнодорожной переправы.
Иван Федоров также рассказал, что коллаборанты бегут из Мелитополя в сторону Крыма.
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