Угледар, Авдеевка и Бахмут: в Украине засудили пятерых боевиков, которые помогали российским оккупантам

В Украине засудили пять предателей, воевавших против Сил обороны на восточном фронте. Один из них получил пожизненное заключение, других приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, четырех предателей, воевавших на стороне оккупантов, украинские военные взяли в плен во время ожесточенных боев в Бахмутском районе, еще одного — при попытке рашистов атаковать позиции ВСУ под Угледаром. Им суд назначил 15 лет тюрьмы.

“Среди осужденных – трое боевиков из Донбасса. Один из них – вражеский снайпер, который в начале полномасштабного вторжения России присоединился к 127-му стрелковому полку 1-го армейского корпуса вооруженных сил России. Впоследствии его перевели в 95-й отдельный стрелковый полк страны-агрессора. В рядах оккупационной группировки он занимался обустройством фортификационных сооружений, в том числе "зубов дракона" близ Угледара", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что еще одним злоумышленником оказался старший разведчик 1-й мотострелковой бригады российских войск. Задокументировано, что именно он проложил маршрут боевикам батальона Шторм-Z в направлении Авдеевки.

Еще двое осужденных – жители временно оккупированной Луганщины, которые штурмовали Изюм и Купянск, а также воевали против Сил обороны под Бахмутом. В апреле 2022 года один из боевиков был назначен заместителем командира стрелкового взвода 123-й мотострелковой бригады РФ.

"Находясь на этом посту, он командовал российскими блокпостами и координировал атаки своих подчиненных на позиции ВСУ. Второй предатель уже дважды попадал в плен к украинским бойцам. Первый раз он получил 13 лет тюрьмы, но в апреле 2023 его был обменен. Осенью прошлого года боевик снова вернулся в ряды окупантов. Вместе с российскими захватчиками он штурмовал позиции украинских защитников у поселка Спирно Бахмутского района, где его вторично взяли в плен. На этот раз суд назначил предателю пожизненное лишение свободы", – рассказали в СБУ.

Уже на основании этих доказательств все боевики осуждены по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Напомним, что украинская артиллерия остановила врага на Бахмутском направлении и нанесла серьезные потери.

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