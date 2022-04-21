Угнанную россиянами в Мелитополе сельскохозяйственную технику нашли в Чечне

Сельскохозяйственную технику, которую российские военные похитили во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, нашли в Чечне под Грозным.

На технике украинских аграриев были установлены специальные маячки. Именно благодаря этому удалось установить, что она оказалась на территории фирмы, связываемой с Рамзаном Кадыровым.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Маячки были установлены на комбайнах, тракторе и сеялке, которыми незаконно завладели "кадыровцы".

Благодаря этим сигналам производитель не только определил местонахождение украденной техники. Он сумел отключить машины. А потому теперь они стали просто кучей металлолома.

Как сообщалось, в Украине более 30% сельскохозяйственных полей из-за войны, которую развязала Россия, не будут пригодны для посева зерновых в этом году. Основными причинами являются активные боевые действия, а также большое количество мин и других боеприпасов, оставленных на полях.

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