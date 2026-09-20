«Уголовные статьи не работают»: Луценко предложил новый подход к СОЧ

СОЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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20 сентября в Украине завершается очередной, уже четвертый период упрощенного возвращения военнослужащих после самовольного ухода из части. Военный Игорь Луценко считает, что государство борется, в основном, с последствиями СОЧ, а не с причинами этого явления.

Об этом он написал в соцсетях.

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По словам Луценко, предварительные упрощенные механизмы возвращения действовали с дедлайнами 1 января, 1 марта и 30 августа 2025 года. После завершения этих периодов возврат оставался возможным, однако уже без соответствующего льготного режима.

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Военный утверждает, что количество случаев СОЧ может достигать около 400 тысяч или даже больше, а правоохранительная и судебная системы физически не способны рассмотреть такое количество производств.

По его мнению, одним из возможных решений могла бы стать декриминализация первого случая СОЧ.

«Грех так шутить, но пошучу: на самом деле стоило бы просто декриминализировать СОЧ, просто ввести за него какой-то штраф, и таким образом это упростило бы жизнь многим. Потому что все эти угрожающие уголовные статьи не работают даже на один процент», — заявил военный.

Почему военные уходят в СОЧ

Одной из главных причин Луценко называет проблемы еще на этапе учебных центров. По его словам, часть мобилизованных психологически не готова к военной службе, поэтому для новобранцев следует ввести более постепенную адаптацию.

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Другим фактором он называет конфликты между военными и командованием. Частично проблему, по его мнению, могло бы решить упрощение переводов между подразделениями.

«Нынешняя система переводов – это все еще медленный ад. Даже когда оба командира согласны, система может месяцами блокировать переход», — заявил Луценко.

Третьей причиной он назвал уровень денежного довольствия. По словам военного, выплаты фактически не росли в соответствии с инфляцией, что особенно ощутимо для военнослужащих, которые должны содержать семьи.

В то же время, Луценко обратил внимание, что в проекте бюджета на 2027 год расходы по этому направлению планируют увеличить более чем на 20%. Он выразил надежду, что это в конечном итоге приведет к реальному повышению выплат военным.

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Ранее мы писали, если человека на улице остановили представители ТЦК без полиции, они не могут самостоятельно производить административное задержание. Поехать в ТЦК в этом случае можно добровольно.

Если вместе с представителями ТЦК присутствуют правоохранители и задерживают человека, юристы советуют требовать официального оформления задержания и сообщить о желании воспользоваться помощью адвоката. Документы, содержание или правовые последствия которых неясны, следует внимательно проверить перед подписанием.

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