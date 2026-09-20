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«Уголовные статьи не работают»: Луценко предложил новый подход к СОЧ
20 сентября завершается очередной период упрощенного возвращения из СОЧ. Игорь Луценко считает, что государство должно работать не только с последствиями, но и с причинами самовольного ухода из части.
20 сентября в Украине завершается очередной, уже четвертый период упрощенного возвращения военнослужащих после самовольного ухода из части. Военный Игорь Луценко считает, что государство борется, в основном, с последствиями СОЧ, а не с причинами этого явления.
Об этом он написал в соцсетях.
По словам Луценко, предварительные упрощенные механизмы возвращения действовали с дедлайнами 1 января, 1 марта и 30 августа 2025 года. После завершения этих периодов возврат оставался возможным, однако уже без соответствующего льготного режима.
Военный утверждает, что количество случаев СОЧ может достигать около 400 тысяч или даже больше, а правоохранительная и судебная системы физически не способны рассмотреть такое количество производств.
По его мнению, одним из возможных решений могла бы стать декриминализация первого случая СОЧ.
«Грех так шутить, но пошучу: на самом деле стоило бы просто декриминализировать СОЧ, просто ввести за него какой-то штраф, и таким образом это упростило бы жизнь многим. Потому что все эти угрожающие уголовные статьи не работают даже на один процент», — заявил военный.
Почему военные уходят в СОЧ
Одной из главных причин Луценко называет проблемы еще на этапе учебных центров. По его словам, часть мобилизованных психологически не готова к военной службе, поэтому для новобранцев следует ввести более постепенную адаптацию.
Другим фактором он называет конфликты между военными и командованием. Частично проблему, по его мнению, могло бы решить упрощение переводов между подразделениями.
«Нынешняя система переводов – это все еще медленный ад. Даже когда оба командира согласны, система может месяцами блокировать переход», — заявил Луценко.
Третьей причиной он назвал уровень денежного довольствия. По словам военного, выплаты фактически не росли в соответствии с инфляцией, что особенно ощутимо для военнослужащих, которые должны содержать семьи.
В то же время, Луценко обратил внимание, что в проекте бюджета на 2027 год расходы по этому направлению планируют увеличить более чем на 20%. Он выразил надежду, что это в конечном итоге приведет к реальному повышению выплат военным.
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