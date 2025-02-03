Уголовный авторитет с Донбасса и агент ФСБ: чем отличился Армен Саркисян, подорванный в Москве

В Москве 3 февраля в результате подрыва погиб военный преступник Армен Саркисян. Он входил в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича.

Кто такой и чем занимался Армен Саркисян – читайте в материале ТСН.ua.

Что известно о Саркисяне

Армен "Горловский" Саркисян был одним из самых известных криминальных авторитетов Донбасса. Родился в Горловке в 1978 году.

В ходе оккупации части Донецкой и Луганской областей российскими войсками в 2014 году перешел на сторону врага. Возглавлял федерацию бокса так называемой "ДНР". Находится в розыске Министерства внутренних дел.

Саркисян направлял "титушек" на Майдан в Киеве. Более того, с 2022 года мужчина занимал "должность" надзирателя в тюрьмах армии РФ, где происходили систематические издевательства над украинскими пленными.

По данным Нацполиции, 46-летний Саркисян принимал участие в вербовке заключенных для войны против Украины. Мужчина долгое время скрывался на временно оккупированной территории Донбасса, тесно сотрудничая с ФСБ. Так называемый "смотрящий" по временно оккупированным территориям Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей помогал оккупационным властям создавать незаконные вооруженные формирования из заключенных.

"Лидер преступной группы находится в международном розыске с 2014 года за организацию убийств в центре Киева", – сообщили правоохранители.

В сентябре 2022 года фигурант создал незаконное вооруженное формирование на территории Горловки под названием "АрБат". Его основу составляют рецидивисты, отбывавшие свои сроки в тюрьмах Донбасса за совершение тяжких преступлений – убийств и разбоев.

"Помимо захвата всего аграрного бизнеса восточного и южного оккупированных регионов, производственных предприятий, запугиваний и пыток проукраинских граждан, члены "АрБата" активно участвуют в военных действиях РФ против Украины. По данным следствия, "АрБАТ" сначала воевал на Торецком направлении, а впоследствии группировка штурмовала другие позиции Сил безопасности и обороны Украины", – детализировали в Нацполиции.

Кроме того, с помощью подконтрольных фирм Саркисян вместе с сообщниками обеспечивали вооруженные силы так называемой ДНР материалами для строительства защитных сооружений, блиндажей и окопов, оборудованием и удовлетворяют другие потребности окупантов на передовой.

В декабре 2024 года получил подозрение по статьям о добровольном участии в незаконных вооруженных формированиях и помощи государству-агрессору.

Напомним, 3 февраля в элитном московском ЖК "Алые паруса" раздался взрыв. Предварительно разорвалась граната в холле дома на первом этаже. Без жертв не обошлось.

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