Угон российского вертолета Ми-8: вдова ликвидированного штурмана сообщила подробности

Штурман похищенного вертолета участвовал в военных действиях с начала полномасштабного вторжения и даже был награжден медалью "за отвагу".

Во время спецоперации украинской разведки "Синица" на борту военного вертолета Ми-8, согласившегося передать Украине российский пилот Максим Кузьминов, находились борттехник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. После приземления в Харьковской области они отказались сдаваться в плен вместе с пилотом и были ликвидированы.

Вдова Хушбахта Турсунова сообщила российскому Telegram-каналу Baza, что о гибели летчиков семьям долгое время не сообщали.

По ее словам, российское военное руководство говорило только, что "вертолет пропал, а экипаж пытаются найти".

Фарзона Турсунова рассказала, что ее муж уроженец Таджикистана. Они познакомились через интернет, когда Хушбахт учился в Сызранском летном училище, которое заканчивал также похититель вертолета. Вскоре они встретились и поженились, а по завершении учебы муж решил остаться в России и заключить контракт с Минобороны.

Штурман попал на службу в Черниговку в Приморском крае РФ, на Дальнем востоке. Когда началось полномасштабное вторжение в Украину, он с первых дней присоединился к участию в боевых действиях. Был награжден медалью "За отвагу". Подробностей о службе родные не знали – он предпочитал не говорить об этом дома.

Хушбахт перестал выходить на связь 9 августа – в этот день Кузьминов совершил похищение Ми-8.

Напомним, ранее российский пилот 28-летний Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, рассказал, что вышел на связь с украинской разведкой через Telegram-канал в конце 2022-го. Операцию "Синица" планировали около шести месяцев.

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