Уговаривали около полугода: из Авдеевки эвакуировали семью с детьми (фото)

По данным правоохранителей, в Авдеевке все еще остаются двое детей.

Группа полиции "Белый Ангел" под звуки взрывов эвакуировала из Авдеевки Донецкой семью с двумя детьми 12 и 2 лет, которую около полугода уговаривали уехать.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Двухлетний Егор и 12-летняя Арина — теперь в безопасности. Вместе с мамой, папой и бабушкой", — говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, семья жила возле промзоны Авдеевки. Полицейские постоянно навещали семью и предлагали эвакуацию. Однако родители не хотели покидать родной город, поэтому, скрываясь от полиции, переехали в другое место.

Фото: Нацполиция в Донецкой области

Фото: Нацполиция в Донецкой области

Сейчас семья нашла убежище в Мирнограде (Донецкая область) и планирует дальнейшие действия.

В городе, по подсчетам полиции, все еще остается двое детей, ведется работа по их эвакуации. Полиция призывает взрослых выполнить свой родительский долг и спасти малышей жизнь.

Напомним, Марьинка и Авдеевка являются одними из самых горячих точек на фронте.

Читайте также: