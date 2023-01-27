Угроза артобстрела длилась почти 12 часов: россияне выпустили по Днепропетровщине полсотни снарядов

Люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 27 января обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. Последняя угроза артобстрела длилась около 12 часов.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Оккупанты атаковали несколько раз подряд с РСЗО Мировскую общину. По мирному населенному пункту враг выпустил около полусотни снарядов. В результате обстрелов повреждены магазин, пекарня, салон красоты. Также задело с десяток жилых домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, линии электроснабжения.

По его словам, люди не пострадали. Впрочем, обследование попавших под обстрел территорий продолжается.

"Больше вражеских атак по общинам Днепропетровщины не зафиксировано", — подчеркнул глава облсовета.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Очеретино Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще по меньшей мере один человек ранен.

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