Угроза атаки баллистики в некоторых регионах Украины — Воздушные Силы ВСУ

В ночь на вторник, 18 июля, жителей четырех регионов Украины предупредили об угрозе атаки баллистическими ракетами.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях", – говорится в сообщении.

Граждан призвали не игнорировать воздушную опасность.

Напомним, в ВСУ также предупредили об угрозе атаки вражеских БпЛА с Юга. В ряде областей объявлена воздушная тревога.