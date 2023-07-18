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Угроза атаки баллистики в некоторых регионах Украины — Воздушные Силы ВСУ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1256
Время на прочтение
1 мин
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Угроза атаки баллистики в некоторых регионах Украины — Воздушные Силы ВСУ

Украинцев предупредили о баллистической угрозе / Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте воздушную опасность.

В ночь на вторник, 18 июля, жителей четырех регионов Украины предупредили об угрозе атаки баллистическими ракетами.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях", – говорится в сообщении.

Граждан призвали не игнорировать воздушную опасность.

Напомним, в ВСУ также предупредили об угрозе атаки вражеских БпЛА с Юга. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

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Просмотры
1256
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