Угроза атаки с воздуха: сколько "Калибров" Россия держит в Черном море

Кроме того, в Средиземном море дислоцируются 2 вражеских корабля.

По состоянию на 8 утра 29 ноября в Черном море находится 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил.

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По данным МВД, общий залп "Калибров" составляет до 8 ракет. Кроме того, в Средиземном море дислоцируются 2 вражеских корабля, однако в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Азовского моря –2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, во время очередной атаки на Украину 29 ноября силы ПВО сбили все дроны врага.

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