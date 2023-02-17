Угроза авиаатак со стороны России: Зеленский объяснил, почему "бояться нет смысла"

Президент призвал "не верить пропагандистам", а верить "в то, что на поле боя".

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что заявления о возможных массированных авиационных атаках со стороны России – это очередная информационно-психологическая операция врага.

Об этом глава государства сказал во время совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Киеве.

"Бояться нет смысла. Ожидать от них (россиян – ред.) цветов нет желания и тоже нет смысла. Верить в то, что они говорят, – точно нет практики доверять им. Поэтому рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям как просто еще до одной психологической атаки со стороны Российской Федерации", – рассказал украинский президент.

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Он напомнил, что Россия устраивает по Украине атаки с использованием различных инструментов – авиации, действий на поле боя, ракетных ударов. Однако на сегодняшний день у Украины лучший уровень средств ПВО и защиты, чем когда-либо во времена независимости.

"Вы видите процент, который мы сбиваем. Мы примерно понимаем, что иногда хуже – 50-60%, иногда лучше – доходим до 80-85%", – сказал Зеленский.

Он убежден, что если РФ все же начнет массированную атаку, результат работы ПВО будет таким же. Президент отметил, что враг не выпустит больше ракет, чем тогда, когда в Украине был блекаут – а это более 100 ракет и дронов.

"Верьте в наши силы. Мы самый сложный этап в нашей с вами жизни, я уверен, смогли пройти тогда, когда не так много у нас было партнеров – 24-го числа. (…) Так что не верьте пропагандистам, верьте в то, что на поле боя", – призвал глава государства.

Что известно об угрозе авиаатаки со стороны РФ

Накануне издание Financial Times сообщило, что Россия накапливает самолеты и вертолеты вблизи границы с Украиной, чтобы, возможно, поддерживать свое продолжающееся на земле наступление.

В то же время издание Politico заявило о возможной подготовке Россией воздушной атаки на Украину. Там обратили внимание на то, что сухопутные войска врага очень деморализованы и истощены, однако у РФ "до сих пор есть достаточно значительные военно-воздушные силы".

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что пока не видит признаков наращивания Россией авиации, однако пообещал делать все возможное для поддержки Украины средствами ПВО.

Тем временем украинский нардеп, член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что РФ попытается применить боевую авиацию, чтобы нанести удары по украинским системам ПВО и полевым складам.

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