Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины - Генштаб

Россияне сконцентрировали усилия на попытках полностью оккупировать Донетчину. Они тоже пытаются сорвать активные действия украинских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Как стало известно, противник сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск по линии столкновения, не прекращает ведение воздушной разведки.

“Враг и дальше наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам, терроризируя мирное население. Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. За сутки противник нанес 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что после обстрелов оккупантами пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Пришиб, Спорное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Пруд и Миролюбовка.

Напомним, что частичная мобилизация в России существенного результата в войне против Украины не даст.

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