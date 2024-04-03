Угроза авиационных ударов из Беларуси: Воздушные силы оценили опасность

Украинские Вооруженные силы не исключают возможности авиационных атак с территории соседней Беларуси. В том числе и потому, что с ее территории наступали российские войска в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона в слоте телеканала "1+1".

"Мы уже видели, как так называемый белорусский "президент" предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем авиационное применение с их территории", — подчеркнул Евлаш.

По его словам, поскольку авиация РФ за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния и проводит обучение на территории Беларуси, используя ее аэродромы, угроза существует.

"Конечно, угрозу она (Беларусь — Ред.) несет — как ракетных, так и бомбовых ударов. Мы готовы к разному развитию событий, следим за перемещением самолетов, их взлетами, используем наши разведданные и партнеров", — подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Напомним, ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что РФ разместила наземные ракетные пусковые платформы в Крыму. Захватчики переориентируются для продолжения массированных атак по Украине.

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