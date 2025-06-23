Угроза авиаударов по Украине - военный командир предупреждает о новой волне опасности

ППО / © Владимир Зеленский

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Украинцы перестали реагировать на воздушные тревоги из-за длительного периода эффективной работы ПВО. Однако ситуация изменилась — опасность вернулась.

Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко

По его словам, привычка к безопасности, которую создала эффективная работа ПВО, расслабила не только гражданское население, но и военных. Ранее большинство воздушных целей, запущенных Россией по территории Украины, удавалось успешно сбивать. Это создало иллюзию контроля над ситуацией, из-за чего многие граждане перестали спускаться в укрытия во время тревог.

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«Наши средства противовоздушной обороны за предыдущий период времени несколько расслабили гражданское население, давайте будем честно говорить, соответственно и военных. Почему? Потому что большинство целей воздушных, которые запускались Россией по территории Украины, они эффективно сбивались. Как следствие воздушной тревоги это стало что-то обыденное», — сказал Федоренко.

Он отметил, что на сегодня ситуация изменилась. Российские атаки продолжаются, и риск для жизни мирного населения остается высоким. По словам командира, угроза вернулась, а значит — и необходимость соблюдения правил безопасности.

«И значительное количество украинцев перестали спускаться в укрытия. По состоянию на сегодняшний день угроза вернулась», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киевуи области, применив беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. В Шевченковском районе разрушен подъезд многоэтажки, погибли шесть человек, продолжается спасательная операция. Повреждены бизнес-центры, жилые дома, инфраструктура метро и спортивный комплекс в нескольких районах. Пострадали 25 человек, среди них четверо детей; количество жертв может возрасти

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